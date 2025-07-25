«Я имею на это право»: жена Мамаева высказалась об изменах в браке

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько резко осудила неверность в отношениях, отвечая на вопрос подписчика в соцсетях. Пара состоит в браке с 2022 года, но прошлое Мамаева — его скандальный развод с моделью Аланой Мамаевой из-за измен — до сих пор остается темой для обсуждений.

«Если глобально нарушится целостность семьи со стороны мужа, то чисто морально я имею на это право. Но тогда вопрос, зачем такая семья, если в ней грязь», — заявила Надежда.

Она подчеркнула, что предпочтет развод, но не пойдет на предательство.

«Если у меня появятся такие мысли — значит, для этого есть очень серьезный повод. Лучше сначала всё закончить и двигаться дальше. Это в идеале. Но, к сожалению, жизнь неидеальна, и бывает разное», – порассуждала Санько.

Напомним, предыдущий брак Мамаева распался после публичных обвинений в изменах. Его бывшая жена Алана утверждает, что футболист «регулярно ей изменял», и после развода запрещает их общей дочери Алисе общаться с отцом.

У Павла и Надежды двое сыновей — Тимофей и Павел.

Ране мы писали о том, что чета Мамаевых выгуляла на свадьбе дорогостоящие образы.