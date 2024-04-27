«Люди добрые»: Роман Архипов высказался о своих поклонниках

Российский певец Роман Архипов рассказал о своих слушателях. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался бывший участник группы «Челси», у него практически нет хейтеров. Он подчеркнул, что крайне редко сталкивается с критикой своей деятельности в соцсетях.

«Мои поклонники — это люди добрые. Я сужу по своим соцсетям, по общению с ними. У меня нет хейтеров практически. Может, в чужих соцсетях есть два с половиной человека, когда ругают, обзывают. Мои люди, как сказала Ольга Бузова, про любовь, про дружбу, про грусть отчасти в каких-то песнях. Они честные, они настоящие, они трогательные и эмоциональные», - поделился артист.

Архипов также назвал своих фанатов «настоящими» и отметил, что именно они станут будущим России и отечественной музыки.

Ранее телеведущая Оксана Федорова сообщила, что улетела из России в Таиланд.

Также певец Александр Маршал рассказал, как его близкий товарищ, владелец крупнейших в Европе мебельных комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев помог певице Алле Пугачевой.