«Дождались»: телеведущая Оксана Федорова сообщила, что покинула Россию

Телеведущая, актриса и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова сообщила, что улетела из России. В личном блоге знаменитость рассказала, что отправилась в Таиланд, и поделилась кадрами с отдыха.

«Наконец-то улетели на отдых. Нас встретило потрясающее райское место. Пхукет. Дождались и заслужили», — написала Оксана Федорова.

В 2001 году артистка стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а в 2002 году — конкурса «Мисс Вселенная 2002». В интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать» Оксана Федорова признавалась, что в целом довольна своей внешностью, однако в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. Телеведущая отметила, что справиться с этим ей помогли занятия танцами и пением.

Напомним, с 2007 по 2010 годы Оксана Федорова состояла в браке с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом. В 2009 году, еще не оформив официального развода, знаменитость объявила о помолвке с певцом Николаем Басковым.

Однако после разорванной помолвки с артистом Оксана Федорова в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина. Через год у супругов родился сын Федор, а спустя еще год — дочь Елизавета. Крестной матерью дочери артистки является певица Наталья Сенчукова.

Ранее мы писали о том, что Оксана Федорова поделилась редкой фотографией с супругом.