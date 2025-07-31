Еще месяц назад ни о чем не знал: как Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи

Дмитрий Дибров возмущен изменой жены Полины с другом семьи. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным СМИ, Дмитрий и Полина расстались после долгих лет совместной жизни. Якобы жена телеведущего ушла от него к бизнесмену и другу семьи Роману Товстику. Дибровы хранят молчание и не комментируют новости в СМИ. Зато окружение телеведущего утверждает, что он находится в шоке и не может поверить в происходящее: еще месяц назад Дмитрий не знал про неверность супруги.

По информации источника, телеведущий не исключал вероятность измены из-за разницы в возрасте в 30 лет, но не предполагал, что роман может разрушить семью.

«Диму искренне жалко. Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность», — сказали инсайдеры.

По информации источника, в окружении телеведущего Полину прозвали «дворняжкой».

«Полю называют дворняжкой — ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается. Вот прям так жестко говорят», — резюмировали инсайдеры.

Ранее сообщалось, что жена любовника Полины Дибровой «сошла с ума» из-за связи мужа с моделью. Подробности читайте в этой новости.