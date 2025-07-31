Близкие рассказали правду о состоянии жены предполагаемого любовника Полины Дибровой

Жена предполагаемого любовника Полины Дибровой жива, но находится в крайне подавленном состоянии. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник, близкий к семье бизнесмена.

Напомним, что вокруг семьи телеведущего Дмитрия Диброва разгорелись нешуточные страсти. Журналисты сообщили, что его супруга Полина ушла от него к бизнесмену Евгению Товстику. Его законная жена находится в шоке, ведь они с Полиной дружили много лет.

Пока нет официальных комментариев на эту тему, но в соцсетях супруги бизнесмена появились пугающие сообщения. Сначала это были слова о предательстве, а после информация о якобы смерти женщины.

«Разрушив семью, убив мать шестерых детей… Так жестоко уходя к её подруге… Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу год», – говорится в сообщении на странице женщины.

Пользователи Сети испугались, что супруга предполагаемого любовника Дибровой может быть мертва. Super связался с источником, близким к семье Товстиков, и выяснил: Елена жива. По данным издания, с ней всё в порядке, но она действительно переживает тяжелый период.

Под тем самым постом пользователи пишут, что женщина находится в глубокой депрессии.

Ранее мы писали о том, что бизнесмен и Диброва устраивали свидания в особняке, который находится недалеко от дома Полины и телеведущего.