Любовь Успенская заявила об отсутствии стыда за поющую дочь

Известная певица Любовь Успенская поделилась мнением о карьерных перспективах своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом она заявила в эфире передачи «Шоу Воли».

«Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно», — поделилась исполнительница.

Успенская призналась, что вложила внушительную денежную сумму в развитие карьеры наследницы. Артистка уточнила, что не сомневается в том, что вложенные средства вернутся к ней. Она добавила, что Плаксина уже сейчас неплохо зарабатывает, однако пока траты и доходы не выровнялись.

«Ничего, у нее все впереди», — заключила певица.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Любови Успенской прошла проверку на детекторе лжи.

Также Любовь Успенская рассказала о неудачной пластике по совету домработницы.