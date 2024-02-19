«Меня уговорили врач и домработница»: Успенская рассказала о неудачной пластике лица

Певица Любовь Успенская призналась, что несколько лет назад сделала неудачную пластику по совету домработницы и врача. Они уговорили ее переделать нос, и сейчас она сильно об этом жалеет.

То, что звезда шансона не раз ложилась под нож хирурга, знают многие. Она не скрывает, что почти в 70 лет ее стройное тело и подтянутое лицо – это вовсе не от природы. Правда, как утверждает Успенская, генетика у нее тоже хорошая. Так, по ее словам, ее красота – это то, что с ней с рождения. Пластика лишь немного подкорректировала некоторые моменты. Причем на одну из операций Любовь Залмановна могла не соглашаться, но по неопытности послушала врача, которого считала специалистом.

«Меня уговорили врач и домработница. У меня был такой красивый нос как у Танечки (Татьяны Плаксиной, — прим. «Страсти»), а он сказал: «К старости нос опустится». Я раньше столько не понимала, была не профессиональна в этом деле», - призналась Успенская в «Шоу Воли».

К слову, дочь певицы Татьяна Плаксина тоже, как и мать, сделала немало пластических операций. В основном все они были необходимы, чтобы восстановить лицо артистки после неудачного падения с велосипеда. Но в прошлом году она вновь решилась отправиться в клинику, чтоб увеличить себе грудь. Она признавалась, что давно мечтала о более пышном бюсте.

Ранее директор Любови Успенской объяснил перенос ее концерта в Ярославле.