Любовь Успенская сообщила, что Хайдаров заплатил ее директору 2 млн за молчание

Любовь Успенская сообщила, что Тимур Хайдаров заплатил ее директору 2 млн за молчание. Об этом информирует издание The Voice.

Летом 2023 года певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга в непрофессионализме. Знаменитости остались разочарованы результатом операции, сделанной Хайдаровым.

Известно, что на эксперимент с внешностью Любовь решилась много лет назад. Однако о последствиях она заговорила только сейчас. Экспертов интересовал вопрос, почему артистка долгое время хранила молчание. Успенская пояснила свое поведение.

Как выяснилось, Тимур заплатил пациентке 2 млн рублей за молчание. При этом Успенская отметила, что потратила «на переделки» много денег, поэтому полученная сумма — «это вообще ничего».

Ранее мы писали о том, что Тимур Хайдаров и его жена пожаловались на травлю в Сети Екатерине Мизулиной. Подробности смотрите в этой статье.

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