Любовь Успенская рассказала, как бы хотела умереть

Певица Любовь Успенская выступает уже более 55 лет. Артистка поделилась, что не хочет расставаться со сценой до самой смерти.

Королева русского шансона признается, что не мыслит свою жизнь без музыки и зрителей. 71-летняя звезда собирается встретить свой конец прямо на сцене.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это мое! И я хочу умереть на сцене!», — приводит ее слова Пятый канал.

