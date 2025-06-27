«Удивительные результаты»: какие процедуры помогают Любови Успенской молодо выглядеть
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Певица Любовь Успенская пришла на шоу «Что было дальше?» и удивила свежим видом. На ее лице не было ни одной морщинки, хотя женщина она взрослая и шоу показывали без фильтров. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» оценила внешность артистки: что она делала со своим лицом и сколько денег потратила на эти преображения.
«Любовь Успенская известна не только своими музыкальными шлягерами, но и тем, что уделяет большое внимание своей внешности. Видно, что она тщательно следит за фигурой и лицом, не скрывает, что прибегает к помощи пластических хирургов и косметологов. К тому же она ведет здоровый образ жизни, правильно питается и включает в свой распорядок умеренные физические нагрузки. Такой комплексный подход — регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и уход за кожей — стал основополагающим для ее сияющего внешнего вида»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист отметила, что для поддержания молодости кожи важен постоянный и регулярный качественный уход. Но, помимо домашней бьюти-рутины, видно, что певица обращается к косметологам – об этом говорит качество ее кожи.
«Одной из возможных процедур является курс технологии Морфиус, которая сочетает радиочастотный лифтинг с микронеделингом – это помогает подтягивать кожу и улучшать ее текстуру. Такая процедура может стоить от 15 000 до 25 000 рублей за сеанс в крупных клиниках Москвы, в зависимости от уровня заведения и опытности специалистов»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Кроме того, Мадина предположила, что певица проходила процедуры с применением полимолочной кислоты. Этот метод часто используется для глубокой регенерации кожи, улучшения ее упругости и тонуса. Процедуры с полимолочной кислотой обычно стоят в районе 12 000 — 18 000 рублей за сеанс. Также она упомянула о коллагенотерапии, которая является не менее популярной процедурой. Эта методика подразумевает введение коллагена в глубокие слои кожи для восстановления ее структуры и повышения эластичности. Стоимость таких инъекций может начинаться от 15 000 рублей и выше.
Специалист подчеркнула, что поддержание здорового состояния кожи требует не только процедур, но и правильного ежедневного ухода. Это включает увлажняющие и питательные кремы, применение средств с SPF, а также регулярные посещения косметолога для поддерживающих процедур. Общая стоимость ухода может достичь значительной суммы в течение года, особенно если речь идет о комбинированной терапии.
«Сложно точно определить перечень процедур, которые проходила Успенская, но можно с уверенностью сказать, что это целый комплекс действий. Потому что нет какой-то волшебный таблетки. Такой результат — это не только заслуга косметологии, но и дисциплинированный подход к своему организму. В конце концов, все это свидетельствует о том, что уход за собой — это инвестиция в свое будущее. Успенская, с ее трепетным отношением к себе и своему здоровью, наглядно демонстрирует, как регулярный и целенаправленный уход может привести к удивительным результатам»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог