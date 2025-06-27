«Удивительные результаты»: какие процедуры помогают Любови Успенской молодо выглядеть

Кроме того, Мадина предположила, что певица проходила процедуры с применением полимолочной кислоты. Этот метод часто используется для глубокой регенерации кожи, улучшения ее упругости и тонуса. Процедуры с полимолочной кислотой обычно стоят в районе 12 000 — 18 000 рублей за сеанс. Также она упомянула о коллагенотерапии, которая является не менее популярной процедурой. Эта методика подразумевает введение коллагена в глубокие слои кожи для восстановления ее структуры и повышения эластичности. Стоимость таких инъекций может начинаться от 15 000 рублей и выше.

Специалист подчеркнула, что поддержание здорового состояния кожи требует не только процедур, но и правильного ежедневного ухода. Это включает увлажняющие и питательные кремы, применение средств с SPF, а также регулярные посещения косметолога для поддерживающих процедур. Общая стоимость ухода может достичь значительной суммы в течение года, особенно если речь идет о комбинированной терапии.