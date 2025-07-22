«Пусть меня считают сумасшедшей, но я потрясающая мать»: Любовь Успенская высказалась о «сбежавшей» дочери

Певица Любовь Успенская откровенно рассказала об отношениях с дочерью после громкого скандала с ее «побегом». В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала артистка назвала себя «потрясающей матерью» и призналась, что всегда «полностью жила жизнью» единственной наследницы.

По словам певицы, она всегда старалась уделять дочери максимум внимания, несмотря на постоянные гастроли. Любовь Успенская признается: даже если ее считают «сумасшедшей» матерью, но у нее нет никого дороже наследницы.

«Могу сказать, что я потрясающая мать. Как жена я не состоялась, но как мама — все сделала. Я была с дочерью всегда. <…> Я полностью жила ее жизнью, даже находясь на гастролях. Пусть меня считают сумасшедшей, пусть меня считают кем угодно, пусть весь мир меня клеймит, но дороже Тани у меня нет никого на свете», — заявила артистка.

Исполнительница хита «Карусель» не скрывает, что у ее 35-летней дочери непростая судьба — Татьяну Плаксину постоянно сравнивают со знаменитой матерью. В жизни звездной наследницы действительно было много испытаний: она попала в аварию, а затем столкнулась с давлением со стороны публики.

«Она просто жертва. Ее использовали, как делают это с детьми состоятельных родителей. Я никогда в жизни от нее не откажусь. Даже если она еще раз пройдет этот круг», — заверила Любовь Успенская.

Артистка признается, что совершала ошибки в воспитании долгожданной дочери, «перелюбив» ее: «Я так боюсь того, что я пережила, так не хочу, чтобы это повторилось». Теперь Любовь Успенская хочет, что Татьяна Плаксина не только сможет реабилитироваться в глазах публики и добиться успеха. В качестве примера певица привела Михаила Ефремова, который был осужден за смертельное ДТП и оставил актерскую карьеру.

«Я мечтаю о том, чтобы моя Таня переплюнула меня. Чтобы она могла освободиться от прошлого, выйти и спеть так, чтобы люди все забыли. Я ей так и сказала: „Ты не можешь постоянно доказывать, почему все так случилось. Просто выйди и спой. Как Миша Ефремов — он тоже попал в беду, но он великий актер. И ты — талантливая. Талант прощает все“», — отметила артистка.

Ранее дочь Любови Успенской призвала не бояться сходить с ума: «Дай Бог каждому пройти через это».