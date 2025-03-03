Любовь Успенская раскритиковала певицу Анну Седокову на шоу «Три аккорда». Об этом стало известно в новом выпуске проекта.

В четвертом выпуске Анна выступила с песней Александра Иванова «Боже, какой пустяк». По словам артистки, композиция является для нее одной из любимых. Седокова хотела спеть так, чтобы номер понравился и зрителям, и автору хита. Однако ее выступление оценили далеко не все. Так, Любовь Успенская заявила, что Анна не спела, а «прокричала» куплет.

«Я не ожидала, что ты такую сложную песню можешь спеть. Меня сломал вот этот куплет, где ты кричала, вдруг ни с того ни с сего, не спела. А вообще куплеты, спасибо, девочки бэк-вокалистки помогли», — высказалась Любовь.

Зато певицу похвалил Михаил Шуфутинский, заявив о ее прогрессе.

«Это было искренне, вы почувствовали так, вас это взволновало, душа расправила крылья и полетела», — заявил он.

По результатам выпуска, Анна заняла предпоследнее место.

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