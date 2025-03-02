«Бояться надо»: отец Яниса Тиммы отреагировал на пост Седоковой о страхе перед людьми

На днях Анна Седокова призналась, что впервые вышла вечером из дома после самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы. На заявление экс-солистки «ВИА Гра» отреагировал отец латвийского баскетболиста Райтис Тимма.

Райтис обратился к Седоковой в своих социальных сетях, отметив, что Анна уже как три года назад его заблокировала. Отец Яниса пригласил экс-невестку к себе в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал он.

Мужчина прокомментировал и последний пост звезды, в котором она заявила о страхе выхода из дома. Райтис отметил, что «бояться надо, но поздно».

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

После смерти спортсмена против артистки началась серьезная травля. Многие друзья, родственники и знакомые Тиммы обвинили ее в доведении до самоубийства. На звезду обрушилась огромная волна хейта.

Недавно Седокова приняла участие в очередном реалити-шоу, ради которого ездила в Оман. Правда, артистка вылетела из него в первый же день.