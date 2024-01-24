Любовь Толкалина рассекретила свои творческие планы

Любовь Толкалина не стала скрывать, что хочет сделать спектакль только для мужчин. Артистка поделилась творческими планами в эфире шоу «Георгий за кадром».

Любовь считает, что на сегодняшний день гармония между мужским и женским мирами утрачена. Вот почему она создала спектакль только для девушек. По мнению знаменитости, постановка способна объединить и исцелить женщин.

«Я сделала спектакль только для женщин, чтобы делиться силами, смелостью, мыслями, эмоциями, болью и радостью. Вместе попеть, обняться, поплакать», — цитирует StarHit высказывание Толкалиной из нового интервью.

Как выяснилось, Любовь планирует сделать подобный спектакль и для мужчин. Правда, его концепция является загадкой даже для самой Толкалиной. По словам актрисы, она не знает, чем удивить представителей сильного пола.

«Не грудь же я им показывать буду», — в шутку сказала знаменитость.

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