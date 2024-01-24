Актриса Юлия Снигирь пришла на премьеру «Мастера и Маргариты» в платье за 350 тысяч. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет при Елизавету Боярскую, Екатерину Вилкову. Не стала исключением и Юлия Снигирь, исполнившая роль Маргариты.

Для выхода в свет актриса выбрала черное платье с кристаллами, которое эффектно подчеркнуло фигуру. В беседе с журналистами Юлия отметила, что ее наряд от дизайнера Саши Терехова. По предварительным данным, платье артистки стоит от 350 до 400 тысяч рублей.

Юлия в шутку добавила, что в таком образе она могла бы пойти на бал Сатаны, как и ее героиня. «Хотя Галя Солодовникова изобрела какой-то фантастический наряд для сцены бала. Правда, он был страшно неудобный, болезненный, но это все «работало» на роль», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что кот Бегемот стал главной звездой премьеры «Мастера и Маргариты». Подробности смотрите в этой статье.