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21:01, 28 декабря 2023
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Актриса Любовь Толкалина нашла нужным покинуть Россию

Актриса Любовь Толкалина нашла нужным покинуть Россию

© Starface.ru

Актриса Любовь Толкалина нашла нужным сообщить об отъезде из России. Она отправилась в Италию.

О поездке артистка рассказала на своей странице в соцсетях. На публикацию обратила внимание Мослента.

Толкалина встретит Новый год в деревне Монтегротто-Терме, которая расположена в Венеции. Там есть термальные источники и самый глубокий бассейн в мире, он предназначен для фридайверов.

Актриса поделилась, что увлечение фридайвингом появилось вследствие ее занятий синхронным плаванием в детстве.

«Теперь стараюсь ездить сюда два раза в год, это для меня большое счастье», - рассказала Толкалина.

Она останется в Италии до 3 января. Затем Толкалина вернется в Россию и продолжит работу в московском театре.

Накануне другая российская актриса сообщила об отъезде из России. Марина Александрова с семьей улетела в Шанхай. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Мослента
Автор:Лилия Караева
Теги:
Любовь Толкалина
путешествие
актриса
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