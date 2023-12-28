Актриса Любовь Толкалина нашла нужным покинуть Россию

Актриса Любовь Толкалина нашла нужным сообщить об отъезде из России. Она отправилась в Италию.

О поездке артистка рассказала на своей странице в соцсетях. На публикацию обратила внимание Мослента.

Толкалина встретит Новый год в деревне Монтегротто-Терме, которая расположена в Венеции. Там есть термальные источники и самый глубокий бассейн в мире, он предназначен для фридайверов.

Актриса поделилась, что увлечение фридайвингом появилось вследствие ее занятий синхронным плаванием в детстве.

«Теперь стараюсь ездить сюда два раза в год, это для меня большое счастье», - рассказала Толкалина.

Она останется в Италии до 3 января. Затем Толкалина вернется в Россию и продолжит работу в московском театре.

Накануне другая российская актриса сообщила об отъезде из России. Марина Александрова с семьей улетела в Шанхай. Подробности читайте здесь.