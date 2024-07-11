«Любовь — прекрасное чувство»: Давид Манукян готовится стать отцом

31-летний певец Давид Манукян заявил, что хочет стать отцом в ближайшие годы. Об этом сообщает The Voice.

После расставания с Ольгой Бузовой Давид не комментирует личную жизнь. Поговаривают, артист строит отношения с Мари Краймбрери. Давид не подтверждает, но и не опровергает подобные слухи. Вместо этого он охотно рассуждает о любви и о том, что на многое готов ради избранницы.

«Любовь — прекрасное чувство. Не зря его воспевают все поэты, писатели художники», — высказался Манукян.

Более того, Давид отметил, что готов уже стать отцом. Он надеется, что в скором времени испытает радость от отцовства.

«Буду любящим отцом. А от этого будут и все вытекающие. Дай Бог, чтобы это случилось в ближайшие годы», — сообщил певец.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что у Ольги Бузовой и Давида Манукяна есть чувства друг к другу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Мария Ивакова тайно вышла замуж и развелась после расставания с Никитой Ефремовым.