«Любовь правит миром»: Ольга Бузова показала обручальное кольцо
© Starface.ru
38-летняя певица Ольга Бузова намекнула на свадьбу, показав обручальное кольцо. Об этом сообщает «7Дней.ru».
В августе 2024 года Ольга Бузова показала фото с новым возлюбленным. Артистка не стала раскрывать личность избранника, но уточнила, что счастлива. На этот раз Ольга «засветила» обручальное кольцо. Бузова поделилась снимком с прогулки, на котором поставила правую руку на камеру. Внимательные поклонники рассмотрели ювелирное украшение с большим камнем и принялись поздравлять ее с предстоящей свадьбой.
«Как мы рады за вас! Любовь правит миром», — написали россияне.
К слову, сама певица не комментировала новости о замужестве. Вместо этого она лаконично подписала снимок: «Конечно, да!».
Ранее певица Ольга Бузова публично поцеловала экс-возлюбленного Тимура Батрутдинова. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что суд официально развел блогеров Валерию и Артема Чекалиных.