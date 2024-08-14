«Любовь правит миром»: Ольга Бузова показала обручальное кольцо

38-летняя певица Ольга Бузова намекнула на свадьбу, показав обручальное кольцо. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В августе 2024 года Ольга Бузова показала фото с новым возлюбленным. Артистка не стала раскрывать личность избранника, но уточнила, что счастлива. На этот раз Ольга «засветила» обручальное кольцо. Бузова поделилась снимком с прогулки, на котором поставила правую руку на камеру. Внимательные поклонники рассмотрели ювелирное украшение с большим камнем и принялись поздравлять ее с предстоящей свадьбой.

«Как мы рады за вас! Любовь правит миром», — написали россияне.