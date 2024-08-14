Теперь официально: Лерчек опубликовала решение суда о расторжении брака с мужем

Суд официально развел блогеров Валерию и Артема Чекалиных. Об этом стало известно из соцсетей.

Валерия Чекалина, известная по псевдониму Лерчек, опубликовала в соцсетях решение мирового судьи о разводе с супругом Артемом Чекалиным. В документе указано, что решение судьи вступило в законную силу 13 августа. До этого супругам давали месяц на раздумья.

«Спасибо за эти годы и детей. Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи», — написала Лерчек.

Напомним, Лерчек развелась с мужем после 11 лет брака. Пара воспитывала троих детей. Позже Артем Чекалин подал в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества. В мае стало известно, что бывшим супругам удалось мирно урегулировать этот вопрос.

Ранее мы писали о том, что 31-летней блогерше Лерчек врачи диагностировали острый панкреатит.