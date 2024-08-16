«Любовь мешает смерти»: Юлия Пересильд снялась в костюме воина с мечом в руках

Актриса Юлия Пересильд снялась в новой фотосессии в костюме воина и порассуждала о жизни. Она высказалась о любви и смерти в соцсетях.

Звезда фильма «Вызов» примерила белое воздушное платье с аксессуарами. Она предстала с распущенными волосами и нюдовым макияжем. При этом Юлия позировала с большим мечом в руках, а на одном из снимков на ее голове был кольчужный капюшон. В подписи к публикации она порассуждала о любви и процитировала писателя Льва Толстого.

«Любовь? Что такое любовь? Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику», – написала она строки из книги «Война и мир».

Поклонники оценили необычную фотосессию актрисы и отметили, что она похожа на героиню фильма в стиле фантастики, к примеру «Властелина колец».

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