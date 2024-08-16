«Несите платок»: Катерина Ковальчук поделилась эмоциями от свадьбы с Гариком Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук поделилась эмоциями от свадьбы с юмористом Гариком Харламовым. Девушка призналась в соцсетях, что даже не мечтала о таком торжестве и попросила платок.

Молодожены расписались пораньше, а пышный праздник устроили 7 августа. Катерина призналась, что осталась в восторге от свадьбы. Она поблагодарила гостей и близких, кто разделил с ними радость этого дня.

«Я, как и много много девочек в возрасте +- 15-ти лет, мечтала о свадьбе. Но, честно, моего воображения и не хватило бы мечтать о такой! Несите платок. Гарик делает меня самой счастливой. Точка. Остальное только ему на ушко», – поделилась 31-летняя жена юмориста.

На пышном торжестве были родные и друзья артистов: Сергей Бурунов, Денис Дорохов, Демис Карибидис и многие другие. Но публику больше всех поразила мама Харламова, которая выглядела эффектно в красивом полупрозрачном платье. Женщина полюбила Катерину.

Напомним, что Гарик познакомился с актрисой несколько лет назад на съемках сериала «Гусар». Ковальчук в интервью рассказывала, что Харламов является очень позитивным человеком, у которого надо учиться радости.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов опубликовал трогательные фотографии со свадьбы с Ковальчук.