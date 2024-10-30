Альбина Джанабаева намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала, что не поддерживает связь с бывшими коллегами. По словам жены певца Валерия Меладзе, между участницами некогда популярного коллектива стало слишком мало общего.

Таким образом, Джанабаева намекнула, что не поддерживает отношения с Верой Брежневой, после ее расставания с продюсером и композитором Константином Меладзе.

В личном блоге Альбина устроила рубрику «вопрос/ответ». Подписчикам стало интересно — общается ли она с кем-то из «ВИА Гры»? На это певица ответила коротко: «Бывает, но поводов все меньше… Как-то так».

При этом Джанабаева не стала называть имен и вдаваться в подробности, но подписчики сделали выводы, что Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе навсегда.

Напомним, в 2022 году браться Меладзе с семьями уехали из России. Валерий обосновался с Джанабаевой в Испании, а Константин с Брежневой – в Италии. Вскоре брак композитора распался, Вера покинула его дом и уехала сначала в Киев, а потом в Латвию.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о новом клипе уехавшей из РФ Веры Брежневой, в котором она снялась в нижнем белье с полуголым мужчиной. Эксперт назвал творчество экс-солистки «ВИА Гра» жалкими попытками привлечь внимание к своей персоне ради рекламного бюджета и заработка. По мнению Рудченко, карьера Брежневой загублена.