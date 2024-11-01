24-летняя фигуристка Евгения Медведева рассталась с Дмитрием Чигиревым

Фигуристка Евгения Медведева объявила о расставании с бойфрендом Дмитрием Чигиревым. Еще месяц назад спортсменка делилась, что счастлива в отношениях, но сейчас называет себя свободной девушкой.

В интервью HELLO! Медведева призналась, что больше ее с Чигиревым не связывают романтические чувства. Однако подробностей раскрывать не стала. Евгения поделилась, что уже думает о поиске нового возлюбленного.

«Планы на ближайшие пять лет? Найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье», - заявила Евгения.

Напомним, что о романе Медведевой и Чигирева заговорили летом 2023 года. Деталями они не делились, но в соцсетях публиковали совместные снимки. Фигуристка рассказывала, что Дмитрий покорил ее своей любовью.

Отметим, что сейчас у спортсменки на первом месте стоит не личная жизнь, а работа. Она задействована в нескольких проектах, в том числе «Ледниковый период» и «Звездные танцы».

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