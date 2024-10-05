«Любой брак можно спасти»: экс-жена Гуфа призналась, что они упустили возможность сохранить семью

Бывшая жена Гуфа призналась, что их брак можно было сохранить. Но такую возможность они упустили из-за отсутствия желания.

Юлия Королева в своем блоге затронула тему семейной жизни с рэпером. В своем блоге она решила ответить на интересующие ее подписчиков вопросы. Так, девушка призналась, что при желании обоих партнеров любые отношения всегда можно спасти. Но ни она, ни Гуф не предприняли ради этого никаких действий.

«Да, любой брак можно спасти, вопрос только в том, насколько оба этого хотят», — заявила девушка у себя в социальных сетях.

Также Королева поразмышляла на тему личной жизни и будущих отношений. Она призналась, что афишировать роман планирует только в том случае, если она будет уверена в серьезных намерениях своей второй половинки и если сама будет готова выйти замуж.

Напомним, что Гуф с Юлией поженились в 2021 году. В браке у них появилась общая дочь, которую назвали Тиной. Однако спустя четыре года отношений пара решила официально расторгнуть брак.

Теперь некоторые подписчики подозревают девушку в отношениях с Артемом Чекалиным, с которым она была замечена во время одного из ужинов в ресторане в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что Гуф опроверг информацию о получении водительского удостоверения в Таиланде.