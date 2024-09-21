«Прекратите приписывать романы»: Артем Чекалин провел время в ресторане в компании бывшей жены Гуфа

Артем Чекалин был замечен в компании бывшей жены рэпера Гуфа.

Блогер рассказал, как провел вечер пятницы. Артист поделился в своем блоге фотографиями, на которых он запечатлен в обнимку с Юлией Королевой. Артем встретился с экс-супругой Гуфа в ресторане, где они, по словам девушки, успешно «объелись и вопросы порешали».

Увидев новые кадры, подписчики начали подозревать бывшего мужа Лерчек в очередных новых отношениях, поэтому стали задавать многочисленные вопросы про роман самой Юлии. Однако девушка все опровергла и заявила, что у них с Чекалиным была просто деловая встреча.

«Ребята, пожалуйста, остановитесь и прекратите приписывать мне романы. Я же не могу всегда только девчонок постить, в моем окружении есть мужчины в том числе», — отреагировала Королева в социальных сетях.

Однако подписчики не верят словам блогерши. Кроме того, они не могут разобраться и в личной жизни Артема. Ведь он впервые после развода был замечен в обнимку с другой девушкой на свадьбе своего друга этим летом, где он и познакомился с экс-женой рэпера. Но после праздника Чекалин больше нигде не появлялся в компании Александры Гранковы.

Ранее мы писали о том, что разведенный блогер Артем Чекалин ответил, когда собирается жениться во второй раз.