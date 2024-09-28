«Не надо воспринимать всерьез»: Гуф опроверг информацию о получении водительского удостоверения в Таиланде

Гуф опроверг информацию, связанную с желанием получить водительские права в Таиланде.

Накануне в СМИ появилась информация, что рэпер снова планирует получить разрешение водить машину. Однако в этот раз он постарается добыть водительское удостоверение в Таиланде. Сообщалось, что Гуф уже нашел подходящего человека, который сможет ему с этим помочь за два дня.

Однако сам артист удивился данной новости, ведь планов у него таких не было. Рэпер подчеркнул, что решил узнать о получении данного документа ради смеха, так как на самом деле это невозможно из-за отсутствия международных прав, которые получить он не сможет по определенным причинам.

«Я не просил никого сделать мне тайские права!... Я не понимаю, где вы это вычитали, но это не так. Есть местный паблик, который предлагает такие услуги, и я написал, что тоже хочу права. Все поржали, так как знают, что именно в моем случае это невозможно. Не надо все воспринимать всерьез», — поделился Гуф в беседе с изданием Super.ru.

Напомним, что в России рэпера лишили водительских прав из-за вождения в наркотическом состоянии еще в 2013 году. С тех пор артист не имеет возможности садиться за руль.

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