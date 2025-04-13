«Люблю в лес ходить»: как выглядит идеальный выходной день Любови Успенской

Любовь Успенская раскрыла, как выглядит ее идеальный выходный день.

Певица призналась, что у нее загруженный рабочий график. из-за чего времени на отдых не так много времени.

Во время премии «Шансон года» в беседе с журналистами Любовь описала свой иделаьный выходной день. Певица раскрыла, что в свободное время любит уединяться в лесу и громко кричать, выплескивая все негативные эмоции.

«Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору. Вот я завтра собираюсь это сделать», — рассказала Успенская в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская похвасталась пением дочери после скандала с ее побегом.

Также сообщалось, что дочь Любови Успенской предложила научить свою знаменитую мать танцам с шестом.