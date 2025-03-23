Дочь Любови Успенской предложила научить свою знаменитую мать танцам с шестом

Певица Любовь Успенская рассказала о новом увлечении 35-летней дочери Татьяны Плаксиной. Наследница исполнительницы хита «Кабриолет» начала заниматься танцами у шеста и балетом для взрослых.

«Вы видели ее на пилоне? А поет, как она там на пилоне!» —разоткровенничалась Успенская в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом Татьяна пояснила, что занялась танцами у шеста не просто так. Она мечтает снять клип на свою песню, в котором будет задействован пилон.

«Это не просто увлечение, это целый проект», — отметила Плаксина, добавив, что не исключает возможность того, что и сама Любовь Успенская тоже начнет танцевать у шеста.

«Она и не заметит даже, как мы ее туда хоп», - пошутила Татьяна.

Любовь Залмановна на это ответила, что видела женщин постарше, занимающихся танцами на шесте, и кокетливо добавила, что ей все-таки уже 36.

Кроме того, Татьяна похвасталась, что занимается также балетом для взрослых, и уже уверенно стоит на пуантах. Не обошлось и без травм на тренировках.

«На пуанты запрыгнула с такой яростью, что немножко спазмировала мышцы», - призналась Плаксина.

Ранее Татьяна Плаксина погрузилась в искусство. После скандального побега от матери в 2024 году она стала чаще писать картины и недавно решила их продавать. Творение артистки можно приобрести за 100 тысяч рублей.