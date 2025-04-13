«Нам аплодировали»: Любовь Успенская похвасталась пением дочери после скандала с ее побегом

Любовь Успенская похвасталась вокальными данными своей дочери после громкой истории с ее «побегом» от матери. В беседе с журналистами на красной дорожке премии «Шансон года» в Москве певица заявила, что Татьяна Плаксина начала петь на турецком языке, чем привела публику в восторг. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Исполнительница хита «Пропадаю я» рассказала, как ее наследница исполнила несколько песен по-турецки перед носителями языка. Любовь Успенская дала понять, что те были восхищены пением Татьяны Плаксиной. Судя по всему, недавно артистка отдыхала вместе с дочерью в Турции.

«Вот моя дочка Таня, она помнит (имена всех турецких актеров), и она поет их песни, мы даже вышли из ресторана (нам там турки аплодировали). Таня начала петь на турецком языке. У нее произношение правильное, турки обалдели. Она язык не учила, просто посмотрела сериалы и выучила текст по фильмам», — поделилась Любовь Успенская.

Напомним, отношения певицы с дочерью не всегда были простыми. Татьяна Плаксина публично обвиняла Любовь Успенскую в жестком обращении, а затем переехала в США к отцу. В октябре 2024 года девушка внезапно сбежала в Израиль, а позднее заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери». Со временем родные люди смогли наладить контакт, и наследница вернулась к артистке. Теперь они вместе выступают с концертами.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская появилась на концерте в Кремле с изменившейся дочерью.