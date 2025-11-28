«Люблю пошутить, поприкалываться»: Дмитрий Маликов объяснил свой секрет успеха у молодежи

Дмитрий Маликов объяснил, почему пользуется популярностью у молодежи в соцсетях. Певец считает, что весь секрет заключается в самоиронии и легком отношении к себе.

«Просто у меня есть чувство иронии, самоиронии, и поэтому я люблю пошутить, поприкалываться», — приводит слова Маликова Life.ru.

Дмитрий пояснил, что постоянно общается с молодежью, не «застревает» в одном стиле и ищет новые форматы. По словам артиста, у него запланированы коллаборации, совместные рилсы с зумершами, тиктокершами.

«Я с удовольствием коллаборирую с молодёжью, я общаюсь, я не закрываюсь, я не зацикливаюсь в своём только стиле и так далее», — добавил он.

Ранее Дмитрий Маликов поделился, с кем бы хотел записать дуэты. Артист признался, что ему нравятся Алексей Чумаков и Полина Гагарина.

Также Дмитрий Маликов выразил надежду, что его дочь выйдет замуж в 2026 году.