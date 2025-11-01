«С девушкой красивой»: женатый Маликов рассказал о дуэте мечты

Певец Дмитрий Маликов раскрыл имена коллег, с которыми хотел бы записать дуэты. Он признался в беседе с Леди Mail, что ему нравятся Алексей Чумаков и Полина Гагарина.

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» пообщался с журналистами в ходе юбилейного концерта, посвященного 30-летию Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». 55-летнего певца спросили, с кем бы он хотел записать дуэт.

«Да мне все артисты нравятся. Тут же дело не в том, с кем, а в том, что записывать, чтобы это была интересная песня, необычная и хитовая. Я бы хотел с Лешей Чумаковым, например, что-то сделать. Ну и с какой-нибудь девушкой красивой, с той же Полиной Гагариной», — рассказал Маликов.

Напомним, что Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У пары двое детей: дочь Стефания и сын Марк.

