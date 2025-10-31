«В следующем году»: Дмитрий Маликов готовится к свадьбе 25-летней дочери

Певец Дмитрий Маликов признался, что уже ждет свадьбу 25-летней дочери Стефании. Девушка заявила отцу, что торжество стоит ждать в следующем году. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Дмитрий рассказал, что с недавнего времени сердце наследницы свободно. Пока она еще не встретила новую любовь, но успокаивает звездного родителя — в 2026 году она выйдет, наконец, замуж.

«Она мне сказала, что в следующем году… Она сейчас ждет свою любовь. Но любви пока нет», - поделился Маликов.

По признанию артиста, он очень ждет, когда сможет побывать на свадьбе дочери. Но еще больше он хочет уже понянчить внуков. Пока же все свободное время он посвящает сыну Марку. Мальчику сейчас 7 лет. Он радует родителей хорошими оценками, а также увлекается баскетболом. А с недавнего времени ребенку нравятся аквариумные рыбки.

