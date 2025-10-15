«Люблю и ненавижу!»: экс-избранница Николая Баскова показала постельное фото с ним
Экс-возлюбленная Николая Баскова опубликовала постельное фото с ним в день рождения певца. София Кальчева обратилась к Баскову в соцсети.
София и Николай расстались 10 лет назад. По словам певицы, она ушла от Баскова из-за его плотного графика: ей не хватало внимания возлюбленного. Несмотря на разрыв, знаменитость поздравила Николая с днем рождения. В личном блоге София опубликовала личное фото с певцом и назвала их отношения «сумасшедшим периодом» жизни.
«Николай, с днем рождения тебя! Желаю тебе здоровья! Ты не оставляешь никогда никого равнодушным. Люблю и ненавижу! Остальное по телефону… Я знаю, самый веселый, сумасшедший период жизни был со мной. Твоя Сонька золотая», — высказалась артистка.
Увидев снимок, подписчики написали, что София и Николай были красивой парой.
К слову, пока артист не отвечал экс-возлюбленной.
