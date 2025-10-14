Такие браки запрещены: почему Басков шесть раз не дошел до ЗАГСа

Певец Николай Басков не так давно рассказал, что шесть раз подавал заявление в ЗАГС – и шесть раз не доходил до свадьбы. На вопрос о том, кто срывал церемонии, он ответил честно: всегда он сам. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский порассуждал в беседе с сайтом «Страсти», почему исполнитель хита «Шарманка» все еще одинок.

По словам эксперта, публика привыкла видеть в Баскове золотого мальчика, певца в стразах, человека, который всё превращает в шоу. Но в этой блестящей декорации есть важная деталь — всё, что у Баскова происходит, должно быть видно. Он живет так, как другие позируют: всегда под идеально выстроенным студийным светом, всегда в движении, всегда под аплодисменты.