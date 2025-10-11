«Человек при власти должен иметь семью»: Николай Басков ищет жену и собирается в большую политику

Певец Николай Басков после покорения музыкального Олимпа задумался над покорением политического. По информации Telegram-канала Свита Короля, артист ищет жену, чтобы впоследствии пробиться во власть.

Об этом журналистам рассказал хороший знакомый артиста. По его словам, Николай собрался в «большую политику», поэтому задумался о женитьбе. Басков понимает, что без супруги и семьи у него меньше шансов на успех в этом деле.

«Николай понимает, что ему без жены не очень удобно будет в большой политике. Все эти поездки, встречи, интервью. Люди у нас любят одиноких артистов, но человек при власти должен иметь жену, семью. Вот он и дом ремонтирует, чтобы было куда жену привести», — рассказал источник.

Также собеседник журналистов заявил, что певец не ищет спутницу жизни среди артисток. Николай рассматривает молодых женщин из влиятельных семей.

