Любительница роскоши Ксения Собчак похвасталась часами за 13 миллионов

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила в соцсетях снимок с часами, которые стоят 13 миллионов рублей.

41-летняя Собчак рассказала поклонникам, что ужинала в самом сердце столицы. В подтверждение она опубликовала меню ресторана. Однако подписчиков заинтересовали вовсе не цены на блюда, а швейцарские часы, красовавшиеся на запястье Ксении. Это модель Nautilus элитного бренда Patek Philippe.

Журналистка не скрывает свою любовь к дорогим вещам. Так, в августе Ксения хвасталась еще одной обновкой: розовой сумкой Birkin, которая явно стоит несколько миллионов рублей.

А совсем недавно бывшая ведущая «Дома-2» решила кардинально сменить имидж. Она вышла на улицу в дерзких рваных джинсах и откровенном топе. Ксения Бородина раскритиковала такой смелый образ звезды, на что получила довольно резкий ответ.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный после капельницы наконец вернулся к работе. 1 сентября стало известно, что актер подхватил вирус, однако он быстро встал на ноги.