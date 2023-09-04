35-летний актер Павел Прилучный после капельницы вернулся к работе. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

1 сентября 2023 года стало известно об ухудшении состояния Павла. Звезда «Закрытой школы» подхватил вирус. Из-за недуга у него поднялась температура и появилась слабость. Осмотрев актера, медики поставили ему капельницу.

В соцсети Прилучный признался, что действия врачей пошли ему на пользу. По словам Павла, он восстановился за два дня. Оправившись, актер приступил к съемкам нового проекта.

В личном блоге Павел показал кадры со съемочной площадки. Артист запечатлел себя на фоне здания с необычной архитектурой. «Я опять в строю. Смотрите, в каком доме мы снимаем. Я такого еще не видел», — рассказал Прилучный.

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