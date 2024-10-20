«Любитель моделей»: Natan рассказал, какие девушки привлекают 12-летнего сына

Hatan рассказал, какие девушки нравятся 12-летнему сыну.

Рэпер воспитывает двоих детей Натанаэля и Ратмира от дизайнера Анастасии Швецовой. Артист подчеркнул, что старший наследник уже засматривается на девочек и даже их очаровывает своей харизмой в столь юном возрасте. Причем, по словам артиста, у Натаниэля особый вкус на девушек и что ему можно понравиться только при условии, если ровесница имеет модельную внешность и высокий рост. На данный момент школьник даже уже находится в отношениях.

«У него есть девушка. Он всегда выбирает кого-то на две головы выше, он любитель моделей. С некоторыми я знаком, но не со всеми, конечно. Он должен обязательно пройти этот путь и выбрать себе лучшую. Поэтому у нас уже идут разговоры о том, как узнать ту самую», — разоткровенничался Natan в новом выпуске шоу «Тема».

Певец также отметил, что поддерживает 12-летнего Натаниэля. Он считает такое поведение правильным, ведь именно так в будущем он сможет найти себе подходящую женщину, с которой захочет построить семью. Natan признался, что пытается научить сына правильно обращаться с девушками и указывает, на что необходимо обращать внимание в первую очередь при общении с ними.

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