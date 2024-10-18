«Никакой измены там не было»: Ханна оправдала оскандалившегося певца Natana

Певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, встала на сторону оскандалившегося на шоу «Звезды в джунглях» рэпера Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan (Натан).

Напомним, поцелуи женатого музыканта с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) увидела вся страна.

По мнению Ханны, на попавшем в Сеть видео нет доказательств измены Natana жене.

«Насколько знаю, никакой измены там не было. Видеокадры разлетелись по Сети, но на них я не увидела измены», — сказала певица в беседе с StarHit.

Вместе с тем, сам исполнитель хита «Дерзкая» не стал отрицать, что испытывал симпатию к Лерек. Артист публично раскаялся перед женой, дизайнером Анастасией Швецовой и заверил, что намерен сохранить свою семью. Он также признался, что сильно огорчен и разочарован своим поведением на шоу «звезды в Джунглях» и отметил, что разбил сердце любимой жене.