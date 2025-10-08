«Любимый балует!»: Анна Семенович похвасталась подарком от женатого возлюбленного за 1,5 млн

В тот же день пара отправилась на романтическое свидание в ресторан.

Напомним, Денис и Анна живут вместе и мечтают о свадьбе. Провести торжество мешает наличие брака у бизнесмена. Он ждет официального развода с женой. Оформление документов проходит в Германии.

Ранее певица Анна Семенович съехала из загородного дома, в котором жила с возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Аврора Киба увидела кольца за 12 млн долларов и задумалась о втором муже.