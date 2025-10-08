НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 октября 2025, 09:32
«Любимый балует!»: Анна Семенович похвасталась подарком от женатого возлюбленного за 1,5 млн

Певица Анна Семенович показала подарок от возлюбленного Дениса за 1,5 млн рублей.
Анна Семенович показала подарок от возлюбленного Дениса за 1,5 млн рублей. Певица похвасталась кольцом в соцсети.

Анна Семенович готовится к свадьбе с избранником по имени Денис. На днях бизнесмен подарил ей кольцо от элитного бренда в виде змеи. Украшение дополняла россыпь бриллиантов. Его стоимость составляет 1,5 млн рублей.

«Любимый балует! Как красиво», — подписала Анна снимок с кольцом.

В тот же день пара отправилась на романтическое свидание в ресторан.

Напомним, Денис и Анна живут вместе и мечтают о свадьбе. Провести торжество мешает наличие брака у бизнесмена. Он ждет официального развода с женой. Оформление документов проходит в Германии.

