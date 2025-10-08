«Любимый балует!»: Анна Семенович похвасталась подарком от женатого возлюбленного за 1,5 млн
Анна Семенович показала подарок от возлюбленного Дениса за 1,5 млн рублей. Певица похвасталась кольцом в соцсети.
Анна Семенович готовится к свадьбе с избранником по имени Денис. На днях бизнесмен подарил ей кольцо от элитного бренда в виде змеи. Украшение дополняла россыпь бриллиантов. Его стоимость составляет 1,5 млн рублей.
«Любимый балует! Как красиво», — подписала Анна снимок с кольцом.
В тот же день пара отправилась на романтическое свидание в ресторан.
Напомним, Денис и Анна живут вместе и мечтают о свадьбе. Провести торжество мешает наличие брака у бизнесмена. Он ждет официального развода с женой. Оформление документов проходит в Германии.
