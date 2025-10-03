«Вот так началось мое утро — на коробках»: Семенович съехала из дома, в котором жила с возлюбленным

Певица Анна Семенович съехала из загородного дома, в котором жила несколько месяцев с возлюбленным Денисом. Она призналась, что этот опыт ей не понравился, поэтому она решила вернуться в свою квартиру.

По словам Анны, пока они жили в частном доме, в апартаментах шел ремонт. А когда работы закончились, артистка захотела вновь жить в городе.

«Мои дорогие, вот так началось мое утро — на коробках. Диван уже утащили. Короче, мы переезжаем», - поделилась Семенович.

Первое время певице за городом даже нравилось. Она выходила на связь с поклонниками из двора и хвасталась, что часто находится на свежем воздухе. Но затем Анна столкнулась со сложностями. Например, дорога до Москвы занимала очень много времени. А квартира артистки расположена так, что до всех нужных Семенович локаций ехать лишь 10 минут.

К слову, Анна хоть и живет вместе с возлюбленным, но предложение он ей все еще не сделал. Бизнесмен ждет официального развода с женой, который затягивается из-за того, что документы оформляют в Германии.

