«Пожалеем Гришу»: невеста Лепса оставила покупку колец за 12 млн долларов для своего следующего мужа

19-летняя Аврора Киба получает от 63-летнего Григория Лепса роскошные подарки, стоимость которых порой достигает более 10 млн рублей. Судя по всему, девушка уже мечтает о большем, но при этом не собирается перекладывать заботу об этом на плечи знаменитого партнера.

Аврора задумалась о втором муже, который, вероятно, сможет ей позволить еще более дорогие презенты. Девушка порассуждала на эту тему в своем Telegram-канале. Она выложила фото с кольцами за 12 млн долларов и попросила подписчиков пожалеть «Гришу», который и так тратит баснословные суммы на подарки.

«Или "Лорен Санчес и Джорджина Родригес и их кольца на показе Balenciaga". Общая стоимость их колец оценивается приблизительно в 12 миллионов долларов. Мда... Ну что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу... А то придется всему шоу-бизнесу скидываться», — написала Киба.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса оставила певца. Девушка улетела из России в Соединенные Штаты.