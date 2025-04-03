«Тяжелое сердце»: Лянка Грыу рассказала о состоянии особенного сына

Актриса Лянка Грыу рассказала о состоянии особенного сына. Наследника Максима она родила от режиссера Михаила Вайнберга. Родители сделали все, чтобы их ребенок был здоров. Об этом она сообщила в интервью WomanHit.ru.

Сыну знаменитости поставили диагноз аутизм. Но мама не опустила руки и приложила все усилия, чтобы у мальчика была полноценная социальная жизнь. По словам Лянки, сейчас Максим абсолютно здоров и хорошо учится в седьмом классе.

«Он меня очень радует, он умничка, сейчас учит два языка, занимается фортепиано», — поделилась женщина.

Звезда отметила, что раньше не могла и мечтать о таком. На нее свалились испытания, с которыми она думала, что не справится.

«Я шла и молилась, у меня было тяжелое сердце, потому что в тот момент у ребенка были проблемы. И я просила у Бога, высших сил, что если сын будет здоров, я буду за все благодарна, я всегда буду счастлива», — добавила актриса.

Грыу призналась, что им с экс-супругом удалось вывести сына из тяжелого состояния. Они поддерживают связь с режиссером, но после развода ей было очень сложно. Пришлось даже обращаться к специалисту.

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