Ляйсан Утяшева вышла в свет без обручального кольца и подогрела слухи о разводе. Подписчики обратили внимание на новый снимок гимнастки в ее блоге.

Спортсменка сообщила, что уехала на отдых на морское побережье. В соцсети Утяшевой были опубликованы снимки с местными красотами и с пляжа. Ляйсан запечатлела себя в купальнике, заявив, что открыла летний сезон. Примечательно, что на новом кадре Ляйсан предстала без обручального кольца. Ранее спортсменка никогда не снимала украшение. После снимка Утяшевой в Сети стали обсуждать разлад в семье знаменитости.

На данный момент ни Утяшева, ни ее муж никак не комментировали ситуацию.

Напомним, что гимнастка уже много лет состоит в браке с Павлом Волей. Супруги живут в частном доме и воспитывают общих детей.

Ранее шоумен Павел Воля заговорил о третьем ребенке от Утяшевой. Супруги уже выбрали имя для младенца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 44-летний певец Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой во второй раз.