«Давайте мы сначала родим»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассекретили имя третьего ребенка

Недавно известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что планирует с супругом Павлом Волей третьего ребенка. Шоумен уже выбрал имя для будущего наследника.

В Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) подписчики пары спросили у Павла выбрал ли он имя для третьего ребенка. По всей видимости, Воля ждет появления на свет сына. Шоумен признался, что назвал бы ребенка именем Зураб.

«Друзья мои, давайте, мы сначала родим, а потом уже представим Зураба миру», — сказал шоумен.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за Павла Волю в 2012 году. Юморист сделал предложение гимнастке в момент, когда она готовила борщ на кухне. Тогда гимнастка тяжело переживала личную потерю — у нее умерла мама. Как признавалась звезда, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан подарила супругу сына Роберта. Спустя два года Утяшева стала матерью во второй раз. У звездной пары появилась дочь София.

Ранее телеведущая рассказала, что ее мать Зульфия заставляла ее учиться несмотря на спортивные успехи. Артистка подчеркнула, что для родительницы занятия в школе всегда были в приоритете. После ухода Зульфии Утяшева столкнулась с депрессией, справиться с которой ей помог ее супруг Павел Воля.