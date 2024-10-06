«Лучший подарок»: Муцениеце удивила Чуйкова после слухов о расставании

5 октября Ивану Чуйкову исполнилось 35 лет. Долгое время фанаты гадали, что связывает актера с Агатой Муцениеце. Они выходили в свет вдвоем, а потом появились слухи о расставании пары. Несмотря на это, Чуйков отметил праздник в компании экс-супруги Павла Прилучного.

Агата устроила для Чуйкова настоящий праздник. Актриса забронировала столик в ресторане с видом на горы.

«Лучший подарок — самый лучший вид. Это все Агата», — сказал Иван.

Актер ужинал в компании звезды за несколько минут до своего дня рождения. Муцениеце подарила коллеге по цеху крем против морщин. По словам Чуйкова, она не понаслышке знает, что такое 35 лет.

Правда, у официантов случилась заминка с праздничным тортом. Иван только с третьего раза смог потушить свечу. Но Агата посчитала это хорошим знаком.

Актриса Агата Муцениеце предпочитает не комментировать отношения с Иваном Чуйковым после появления слухов о расставании. Недавно она назвала его коллегой и другом. В Сети предположили, что их роман был просто пиаром.

Напомним, по слухам, у Агаты начался новый роман. За звездой ухаживает состоятельный мужчина.