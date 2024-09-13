«Попахивает продуманным пиаром»: Муцениеце назвала Чуйкова коллегой на фоне слухов о расставании

Актриса Агата Муцениеце предпочитает не комментировать отношения с Иваном Чуйковым после появления слухов о расставании. При этом бывшая жена актера Павла Прилучного все чаще намекает в блоге на то, что свободна, и посещает светские мероприятия в одиночестве.

Накануне Агата вновь дала повод для слухов о разрыве отношений с Чуйковым, записав приглашение на спектакль, в котором он играет. Муцениеце холодно назвала возлюбленного «коллегой». Еще недавно она не стеснялась называть Ивана «ангелом».

«Друзья, у моего замечательного друга и коллеги Вани Чуйкова есть замечательный спектакль, который называется ''Мемуары тамады''. Это очень интересный и необычный формат. Ваня там прекрасен, потому что это все ему очень идет» — попыталась прорекламировать постановку Агата.

Подписчики поинтересовались у звезды, зачем она пытается создать интригу, и просто не скажет о том, что любовь прошла.

«Странно это все. Не прошло и полгода как разбежались… Попахивает продуманным пиаром. Ваня как раз актерством занялся», - предположили комментаторы.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказалась о своей новой коллеге в шоу «Голос. Дети». Вместо Агаты Муцениеце в новом сезоне на сцену юных певцов будет провожать блогерша Валя Карнавал. Чурикова назвала ее идеальной ведущей, так как она не играет на камеру, а искренне общается с конкурсантами.