Состоятельный бизнесмен: у Агаты Муцениеце появился новый возлюбленный

В личной жизни Агаты Муцениеце произошли значительные изменения. После развода с Павлом Прилучным у звезды были непродолжительные романы. Актриса встречалась с телеведущим Иваном Чуйковым, но в итоге рассталась с ним. Сейчас у знаменитости новый возлюбленный — состоятельный бизнесмен.

Приятель артистки говорит, что Муцениеце устала «пиарить» Чуйкова. После расставания она осталась с ним в хороших отношениях. И у Агаты уже появилась новая любовь.

«Агата сейчас вся в другой любви», — рассказал он в разговоре с Kp.ru.

По его словам, Агата полностью погрузилась в новый роман и наслаждается отношениями. Возлюбленные пока не живут вместе, сейчас у них конфетно-букетный период. Друзья пары говорят, что мужчина почти каждый день присылает Муцениеце букеты, и звезда, наконец, встретила настоящую любовь.

С актером Павлом Прилучным звезда познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.

Агата Муцениеце продолжает требовать от бывшего мужа увеличить сумму алиментов на их детей. Звезда просит от него выплачивать по миллиону рублей в месяц на рожденных во время брака сына и дочь.