«Лучший мужчина»: молодая жена Петросяна похвасталась подарком от него

Татьяна Брухунова назвала юмориста Евгения Петросяна «лучшим мужчиной». Супруга Евгения обратилась к нему в соцсети.

Татьяна и Евгений вместе 5 лет и за годы брака дважды стали родителями. Брухунова не скрывает, что счастлива в отношениях с юмористом. В личном блоге она нередко рассказывает о подарках, которые он ей преподносит. Недавно Петросян порадовал ее билетами в театр, а на днях — букетом сирени. По словам Татьяны, юмористу не нужен повод, чтобы сделать ей приятно.

«Внимание бесценно. Много лет назад в мою жизнь пришел лучший мужчина... Спустя годы он не забывает радовать без повода», — высказалась она.

Ранее психолог Катерина Рублева объяснила увлечение мистикой Евгения Петросяна. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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