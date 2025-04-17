Одержим или устал от привычной жизни? Психолог объяснила увлечение мистикой Евгения Петросяна
© Starface.ru
Новость о том, что Евгений Петросян якобы увлёкся оккультной литературой и собирает некие тома «Пятикнижия тьмы», вызвала удивление, иронию, тревогу. Певица Наталья Штурм, ставшая источником этого обсуждения, утверждает, что артист собирается вызвать демона Нергала. Сам юморист не подтверждал подобное заявление, но и не отрицал. Психолог Екатерина Рублева считает, что предполагаемое хобби Петросяна связано с его усталостью от привычной жизни. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
Где заканчивается шутка, и начинается проекция
«Когда человек, годами ассоциирующийся с лёгким юмором, вдруг оказывается в контексте «тёмных» увлечений — у общества срабатывает инстинкт отторжения. Мы привыкли к тому, что каждый играет свою роль. Петросян — комик. Он должен смешить. А странности, тем более связанные с мистикой, — это будто нарушение негласного договора. Ирония здесь защитная. Потому что если всерьёз задать себе вопрос, зачем человеку в зрелом возрасте вдруг понадобилось изучать книги, ассоциирующиеся с культом, можно столкнуться с неприятным открытием: возможно, ему просто стало тесно в привычном образе», — высказалась психолог.
Чего мы боимся, когда кто-то выбирает тьму
Оккультизм, эзотерика, мифы о демонах — всё это вызывает страх не потому, что мы в это всерьёз верим, а потому что это символы. И если человек публично к ним тянется, нам хочется понять: он шутит, играет, исследует… или правда ищет выхода из света? Это уже вопрос не к Евгению Петросяну, а к каждому из нас.
Когда кто-то делает то, что выходит за рамки, особенно в публичном поле, у нас включается потребность объяснить, обесценить или высмеять. Потому что иначе придётся признать — у людей есть внутренние тени. И иногда они просятся наружу.
О старении, усталости и переосмыслении
«Человек, который прожил десятилетия на сцене, мог однажды почувствовать, что прежняя роль больше не даёт живого отклика. И тогда он начинает искать новое: в книгах, в символах, в том, что даёт ощущение тайны. Это не обязательно про демонов. Это может быть про усталость от понятного. Про попытку найти смысл там, где его ещё не было. Если представить, что за увлечением Петросяна стоит не мистическая одержимость, а желание прикоснуться к неизведанному, всё становится гораздо проще и человечнее. Мы не знаем, что именно он читает, зачем, и как это отражается на его внутреннем мире. Но, возможно, он просто перестал бояться того, что раньше считал запретным», — заявила эксперт.
Катерина Рублева