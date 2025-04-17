Одержим или устал от привычной жизни? Психолог объяснила увлечение мистикой Евгения Петросяна

Новость о том, что Евгений Петросян якобы увлёкся оккультной литературой и собирает некие тома «Пятикнижия тьмы», вызвала удивление, иронию, тревогу. Певица Наталья Штурм, ставшая источником этого обсуждения, утверждает, что артист собирается вызвать демона Нергала. Сам юморист не подтверждал подобное заявление, но и не отрицал. Психолог Екатерина Рублева считает, что предполагаемое хобби Петросяна связано с его усталостью от привычной жизни. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

Где заканчивается шутка, и начинается проекция

«Когда человек, годами ассоциирующийся с лёгким юмором, вдруг оказывается в контексте «тёмных» увлечений — у общества срабатывает инстинкт отторжения. Мы привыкли к тому, что каждый играет свою роль. Петросян — комик. Он должен смешить. А странности, тем более связанные с мистикой, — это будто нарушение негласного договора. Ирония здесь защитная. Потому что если всерьёз задать себе вопрос, зачем человеку в зрелом возрасте вдруг понадобилось изучать книги, ассоциирующиеся с культом, можно столкнуться с неприятным открытием: возможно, ему просто стало тесно в привычном образе», — высказалась психолог.

Чего мы боимся, когда кто-то выбирает тьму

Оккультизм, эзотерика, мифы о демонах — всё это вызывает страх не потому, что мы в это всерьёз верим, а потому что это символы. И если человек публично к ним тянется, нам хочется понять: он шутит, играет, исследует… или правда ищет выхода из света? Это уже вопрос не к Евгению Петросяну, а к каждому из нас.

Когда кто-то делает то, что выходит за рамки, особенно в публичном поле, у нас включается потребность объяснить, обесценить или высмеять. Потому что иначе придётся признать — у людей есть внутренние тени. И иногда они просятся наружу.